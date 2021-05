Postavu má i po dvou dětech parádní: Sexy manželka hvězdy Lucie se předvedla v plavkách v dunajské poušti

Do Emirátů odcestovala Lucca bez dětí. Foto: archiv L. Dvořákové

Sotva Lucie Dvořáková (42) vybalila zavazadla po návratu z dvouměsíční dovolené na Kostarice, tak už je zase začala balit. Krásná dýdžejka, známá pod přezdívkou Lucca, odletěla na pár dny do Spojených arabských emirátů. Manželka Michala Dvořáka z kapely Lucie odletěla do Dubaje kvůli potenciální možnosti hraní a natáčení streamů. Jelikož odletěla bez svých synů, tak tři volné dny z týdne pojala jako dovolenou.

„Už mi chybělo moře a teplo. Zároveň se naskytla možnost setkat se s několika promotéry dunajských klubů, kde bych měla natáčet livestream,“ řekla Super.cz dýdžejka, kterou kromě hraní v Emirátech čekají další zajímavé příležitosti.

„Ještě během května mě čeká hraní v horkovzdušném balonu během letu nad Českým Krumlovem. Darovala jsem si to k narozeninám,“ říká Lucca, které hraní před publikem velmi chybí a tak to aspoň dohání těmito nezvyklými aktivitami. „Lidé se už sice těší do klubů a na venkovní akce, ale mně se všechny nasmlouvané aktivity přesouvají až na červenec,“ krčí rameny Lucca. ■