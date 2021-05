FOTO: Polonahé outfity jsou odjakživa její doménou: Cher slaví 75. narozeniny

Cher slaví 75 Profimedia.cz

Všichni vědí, že nejde jen o genetiku, i když její maminka Georgia Holt (94) vypadala skvěle a vitálně i v 89 letech, když se snímkem s ní Cher pochlubila. Slavná diva si ovšem k mladistvému vzhledu dopomohla na klinikách estetické medicíny, a tak už roky vypadá stejně a vrásky nepřibývají.

Nezaměnitelný hlas ji proslavil v roce 1965 s hitem I Got You Babe, který nazpívala se svým tehdejším manželem Sonnym Bonem (✝62). O rok později odstartovala svou sólovou kariéru hitem Bang Bang (My Baby Shot Me Down). V sedmdesátých letech se z ní stala také televizní hvězda, kdy nejprve vystupovala s manželem v pořadu The Sonny & Cher Comedy Hour a později vedla svůj vlastní s názvem The Cher show. V něm třeba často zpívala s Tinou Turner, nebo vystoupila i po boku Rachel Welsch, jak se můžete podívat níže.

V další sérii videí můžete vidět i její vystoupení s mladičkým Michaelem Jacksonem:

Cher nestačila jen pěvecká kariéra, a tak se pustila i do herectví. V roce 1987 si zahrála ve snímku Pod vlivem úplňku po boku Nicolase Cage, za což získala sošku Oscara v kategorii nejlepší herečka. V témže roce excelovala také ve snímku Čarodějky z Eastwicku. Od té doby má za sebou desítku dalších úspěšných snímků, včetně Varieté s Christinou Aguilerou, nebo menší role v druhém díle Mamma Mia jakožto matky Meryl Streep.

Pro Cher byly vždy typické extravagantní a velice obnažené outfity. Už v sedmdesátých letech na sebe oblékala průhledné šaty, ve kterých vystupovala i v televizi a průsvitným materiálům je věrna dodnes.

Podívejte se na pár z modelů, které Cher za svou přes 56 let trvající kariéru vynesla. ■