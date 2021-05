Nejstarší vnučka Ivy Janžurové roste do krásy: Půjde v hereckých stopách slavné babičky a maminky?

Sabina Remundová promluvila o dceři Adině. Super.cz

Babičku Ivu Janžurovou spolu s maminkou Sabinou Remundovou doprovodila na zahradní párty i hereččina nejstarší vnučka Adina. Dívenka roste do krásy a už ji čeká středoškolské studium. O dceřině budoucnosti a o tom, zda půjde v profesních stopách maminky a babičky, jsme si povídali se Sabinou.

"Necháme se překvapit. Před několika dny reprízovali dokument o mamince, který se točil někdy před deseti lety. A Adinka tam vystupuje jako malinká holčička na tenisovém kurtu a říká: Až budu velká, tak budu herečka. Ale ještě si na to počkáme. Jsem ráda, že teď jde ještě studovat fotografii. Až jí bude osmnáct, tak bude mít větší přehled o tom, co skutečně chce, anebo v jakých kombinacích. Dneska těch profesí můžete mít víc a někdy je to i velice praktické," řekla Super.cz Sabina.

Ani Iva Janžurová úplně nadšená z toho, že se dcery rozhodly pro umělecké povolání, kdysi nebyla. Co na to říkala, se dozvíte v našem videu. ■