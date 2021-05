Padesátka na krku? A je vůbec vidět? Sexy modelka se pyšní bříškem pevným jako skála a pořád vypadá jako mladice

Caprice běhala v ulicích Londýna. Profimedia.cz

Caprice zvolila sportovní topík a udělala dobře! Vystavila tak na odiv své pevné a vysportované bříško. A moc dobře věděla, že se jím může v naprostém klidu chlubit. Štíhlá blondýnka je i šikovnou podnikatelkou. Navrhuje vlastní řadu spodního prádla, které na sobě i zkouší. Sice už nevládne přehlídkovým molům, ale z fleku by se zase mohla svlékat na obálky známých časopisů.

V minulosti se objevila na více než 250 obálkách prestižních magazínů včetně titulů Vogue, GQ, Cosmopolitan, Esquire, Maxim, FHM či Sports Illustrated.

Týdeník News of the World nebo pánské časopisy GQ a Maxim ji před lety opakovaně volily nejvíce sexy ženou světa. A to už je pro budoucí sexy padesátnici velkým závazkem. Jak je vidět, o svou vizáž stále pečuje a ostudu sama sobě rozhodně nedělá. ■