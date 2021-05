Internetové hvězdy chystají boxerský mač. Porvaly se už na tiskové konferenci

První dva odhodlání předvedli už na tiskovce, která musela být ukončena předčasně poté, co se na sebe muži vrhli a začali se bít. Potyčku začal Hall, když do McBrooma strčil, a ani přítomným bodyguardům se je nedařilo oddělit. Záběry ukazují chaos, který propukl.

Bryce Hall & Austin McBroom get into a fight during the YouTubers vs. TikTokers press conference, causes a whole scene pic.twitter.com/mhH0cNLWea