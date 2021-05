Jak zvládla první dávku? Veronika Freimanová popsala, jak se cítila po očkování proti covidu-19

Veronika Freimanová Super.cz

"Ne, že by se mi chtělo, ale vidím to tak, že je to v našich ročnících nutnost. Ale nemůžu říct, že bych z toho měla nějakou úžasnou radost. Zvládala jsem to dobře. Jen se mi trošku motala hlava," řekla Super.cz herečka, která covid prodělala loni v dubnu, takže už neměla ani protilátky.

Veronika spolu s dalšími známými tvářemi dorazila na opening párty food trucku pod petřínský kopec, o zdraví se nebála. "Je to venku a já jsem testovaná a budu zítra znova, protože v České televizi točím Ombudsmana. Nikdo nemocně nevypadá a řekla bych, že už jsme všichni asi dost promoření. Navíc je úžasné se tady potkat třeba se Sabinou Remundovou, s níž jsem hrála v Kukačkách. A mohla jsem osobně popřát i Ivě Janžurové k narozeninám," svěřila.

Když zazněly Kukačky, zajímalo nás, co je pravdy na to, že se můžeme těšit na další pokračování oblíbeného seriálu. "Myslím, že nic neprozradím, když řeknu, že ano. Ale začne se točit až v červnu příštího roku. Takže si ještě počkáme, ale o to bude poctivější. První série nasadila úžasně vysokou laťku a dopadla moc hezky, proto není třeba nikam spěchat," uzavřela. ■