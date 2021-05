Nečekané manévry před finále Tváře: Ondřej Sokol bude ve studiu chybět

Přestože se Sokol natáčení nemohl účastnit, diváci o něj nepřijdou. Video: TV Nova

Všichni doufali, že po nemoci Vojty Drahokoupila (25) bude alespoň finále show Tvoje tvář má známý hlas v plném obsazení, bohužel se do cesty postavila další komplikace. Kvůli podezření na covid se natáčení nemohl účastnit moderátor Ondřej Sokol (49). Diváci o něj ale nepřijdou.

„Když jsem zjistil, že Ondřej na finále nebude a že asi budu na pódiu sám, byl to pro mě byl šok. Navíc si ze mě i v tak vyhrocenou chvíli všichni dělali legraci, že jsem to určitě zařídil schválně, abych mohl moderovat sám. Mně to ale bylo dost líto, protože jsme se s Ondřejem jako moderátoři Tváře myslím dost sehráli,“ nechal se slyšet Aleš Háma (48).

Tvůrci nakonec přišli s řešením, jak moderátora o finále šampionů nepřipravit. Když nemohl moderátor k nim, musela technika za ním. Z okolí domu Ondřeje Sokola se stalo improvizované studio.

„Shodou okolností jsem se jen pár dnů před finále přestěhoval. V novém domově, před novými sousedy jsem se tak uvedl tím, že jim v ulici zaparkoval obří přenosový vůz a já jsem kolem domu pobíhal ve smokingu a do kamery pokřikoval, že tohle bylo fantastické číslo, že porota je strašně vtipná a že šampiona nemáme jednoho, ale rovnou deset," vtipkuje Sokol.

To ale není jediné, co diváky na obrazovkách překvapí. Jak se ukáže, moderátor přizpůsobil domácímu natáčení i svůj outfit a ke smokingu neoblékl kalhoty, ale zůstal pouze ve spodním prádle. Podívejte se na ukázku. ■