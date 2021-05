Fitness influencerka čelí drsné kritice. V 7. měsíci těhotenství zvedala 143 kilo v mrtvém tahu

Yanyah Milutinović Profimedia.cz

Žena je nyní v 8. měsíci a posiluje dál 3x-6x týdně. Jde o její druhé takto aktivní těhotenství. S manželem Riselem už vychovávají tříletou dcerku Smiljanu, nyní čekají kluka.

Lidé ji nazývají „šílenou“, obviňují z touhy po pozornosti na úkor zdraví dítěte, někteří se ptají, zda je takové jednání legální.

Milutinović uvedla, že nedělá nic, co by jí nebo dítěti mohlo ublížit. Poslouchá své tělo a díky cvičení se cítí dobře, pohyb jí pomáhá zamezit bolestem, nevolnostem a únavě. A své fanynky nabádá, aby svůj stav vždy konzultovaly s lékařem, než se pustí do cvičení.

„Prostě si jedu podle svého, někdy trolly zveřejním ve svých stories, aby měli ostudu. A také proto, aby ostatní věděli, že s negativními, protivnými a zlými lidmi se setkáváme všichni bez ohledu na to, jestli máme 30 nebo 300 000 sledujících,“ dodala Yanyah.

Ti, kteří ženu podporují, vzkazují, že je pro ně velkou inspirací. ■