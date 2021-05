Patricie Pagáčová už se připravuje na porod. I s rostoucím bříškem cvičí jógu a nadělila si dáreček

Patricie Pagáčová se švagrovou Bárou (vlevo) Foto: Jan Tichý

Herečka se v posledních letech stala velkou milovnicí jógy. Z někdejší baculky se proměnila v dívku štíhlou jako proutek. Tedy pokud zrovna není v požehnaném stavu. Jógu cvičila se svou švagrovou Bárou i během pandemie koronaviru. A to i v těhotenství.

„Jógu cvičím, i když s postupem času a rostoucím břichem jsem čím dál línější. Myslím si ale, že když se žena udržuje fit i v těhotenství, může to mít opravdu pozitivní vliv na samotný porod, nemluvě o tom, že se pak člověku lépe vrací do "normálu". Jóga je pro mě teď přínosná i díky tomu příjemnému pocitu, který mám nejen při cvičení, ale hlavně po něm,“ nechala se slyšet herečka, jež zkušenosti s jógou přenesla i do své knižní prvotiny, která v těchto dnech vychází pod názvem Pagáč jóga.

„Není to klasická kniha o józe, ale spíš o přístupu k životu. Jak se netrápit věcmi, které nemůžeme ovlivnit, jak mít radost z maličkostí, jak se na věci dívat z té lepší stránky, zkrátka jak žít veselejší život. Každá kapitola je spojená s nějakými osobními zkušenostmi, tak pro mě bylo zajímavé takhle rekapitulovat a přemýšlet nad tím, co jsem v životě prožila, překonala, co mi ublížilo, co mě nakoplo,“ nastínila herečka.

Patricie nepatří ke známým ženám, které se na sociálních sítích pravidelně chlubí rostoucím bříškem. Výjimku udělala jen u profesionálnío focení. Přijdou snad její fanoušci i o fotky miminka? To zatím Pagáčová neví. „Myslím si, že když to mám takhle s těhotenstvím, tak to budu mít obdobně i s miminkem, až bude na světě. Třeba ale taky ne, třeba se narodí a začnu to tam cpát,“ řekla Super.cz nedávno blondýnka. Fanoušci se tak musí nechat překvapit. ■