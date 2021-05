Má nejlepší figuru v životě. Za skvělou formu Zuzany Jandové prý mohou tyto tři věci

Jandová má opět skvělou figuru. Super.cz

Co stojí za její proměnou? „Bude to více faktorů. Hraje v tom roli sebeláska, jak já sama ráda říkám. Před třemi, čtyřmi lety jsem nastoupila na cestu sebepoznání a mým důležitým tématem je sebeláska. To úzce souvisí s tím, jak vypadám a jak se cítím,“ nechala se slyšet Zuzana během návštěvy své oblíbené beauty kliniky a pokračovala ve výčtu faktorů, díky kterým se cítí dobře.

„Stravuji se jako vegan. Pomohla mi rostlinná strava. Díky tomu jsem začala mít hodně energie,“ upřesnila Jandová, která skvělou formu docílila i pohybem: „Cvičím Pět Tibeťanů, což je cvičení, kde se pracuje s energetickými centry v těle. Člověk pak nepotřebuje jíst tolik sladkého.“

Jandová nyní zažívá v modelingu nový start. Nedávno například nafotila kolekci spodního prádla. „Ať už vypadám, jak vypadám, tak se cítím ve svém těle nejlépe ve svém životě. Jsem smířená a v pohodě.“ ■