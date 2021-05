Naomi Campbell promluvila o mateřství. Dítěte se dočkala v necelých 51 letech

Naomi Campbell Profimedia.cz

Dočkala se mnoha gratulací, nejen k příchodu dítěte, ale také k 51. narozeninám, které oslaví 22. května. „Děkuji vám za přání, miláčkové. A za novou, mateřskou kapitolu svého života jsem vděčná a beru ji s pokorou,“ uvedla k tématu čerstvého mateřství.

Během rozhovoru s návrhářkou Diane von Furstenberg, který dělala pro svou show No Filter with Naomi, modelka souhlasila, že karanténa byla dobrá k zamyšlení ohledně toho, „co je nejdůležitější“.

„Pro mnoho lidí to byla těžká doba, ale také to byl čas pro reflexi, a pro někoho to bylo pozitivní období. Ale z hlediska životů, které jsme ztratili, je to tragické,“ shrnula Naomi.

Campbell žije v New Yorku, aktuálně nemá žádného oficiálního partnera, přestože lidé z jejího okolí uvádějí (ovšem anonymně), že není sama. „V Americe žije se svým přítelem a je velice šťastná. Konečně nastala ideální doba pro to, aby se stala matkou, a je nadšená,“ cituje deník The Sun svůj zdroj.

Z přírůstku do rodiny je nadšená také modelčina matka Valerie Morris-Campbell. „Gratuluji své dceři k narození holčičky, jsem absolutně šťastná, že jsem se po tolika letech čekání stala babičkou,“ napsala. Sama svou dceru porodila v 19 letech. ■