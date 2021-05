1. narozeninový dort Ivy Janžurové (80): Do zrcadla už se dívám raději bez brýlí, svěřila se oslavenkyně

Iva Janžurová Super.cz

K jubilejním narozeninám jsme osobně popřáli Ivě Janžurové (80) už včera. To také dostala svůj první narozeninový dort. Mávla rukou, když jsme jí říkali, jak skvěle vypadá. "To jsou hezké lichotky, ale vím své. V brýlích už mám dost dioptrií, a když si je nasadím, ten věk tam vidím." smála se herečka.

"Příroda je milosrdná, proto vám ke stáru horší zrak. Když chodíte před zrcadlo bez brýlí, máte dobrý pocit. A když si člověk ten dobrý pocit vybaví, sám ten dobrý pocit mu sluší," míní herečka, která srší neuvěřitelnou energií.

"Za jeden podstatný zdroj energie bych pokládala diváky. Za ten rok bez diváků jsem přibrala čtyři kila. Teď to budu muset napravit a budou mě muset po každém představení prohánět kolem divadla," řekla Super.cz.

Do divadla už míří, zatím má za sebou předpremiéru nové hry Pusťte mě ven! v divadle Kalich. "Premiéra bude 30. června pod žižkovskou věží. Ale už 1. června hraju Audienci u královny v Národním divadle," upřesnila. My jsme zjistili, že zatímco u jiných představení diváci váhají, na ni už je vyprodáno. "To mám samozřejmě velkou radost. Sama jsem se bála podívat," potěšili jsme herečku.

Pokud jde o narozeninovou oslavu, poprala se o ni hned tři divadla, která ji pro ni chtěla uspořádat. Jak to dopadlo, se dozvíte v našem videu. ■