Herečka z hororu Tajemství loňského léta je v šoku! Ve 42 letech čeká třetí dítě

Jennifer Love Hewitt Profimedia.cz

„Vždycky jsme byli otevření k tomu mít třetí, ale rozhodně jsem na to nemyslela v tomhle šíleném roce, který prožíval celý svět. Mám pocit, že jsme byli doposud schopní vychovat dvě opravdu výjimečné děti, které jednou budou skvělými vzory. Tohle už je takový příjemný, krásný, a hlavně překvapivý dárek, že to budeme moct udělat znovu s dalším človíčkem,“ uvedla herečka, která má doma pětiletého syna jménem Atticus a sedmiletou dceru Autumn.

Její děti jsou možná ještě víc natěšené než samotná maminka. Malý Atticus dokonce tušil, že je těhotná, ještě dříve, než to herečka sama zjistila. „Jeden večer se děti dívaly na televizi a najednou běžela reklama na těhotenský test a můj syn pronesl: ‚Maminko, měla by sis jeden objednat, kdybys náhodou v bříšku měla další miminko.‘ Tehdy jsem si jen pomyslela, jak je drzý, že jsem jen snědla velkou večeři. Děti už si víc než rok žádaly dalšího sourozence, ale my jsme o tom tak aktivně nepřemýšleli,“ prozradila časopisu People Jennifer.

Syn měl nakonec pravdu a herečka se nyní pochlubila pozitivním testem na Instagramu. Teď už budou pětičlenná rodina.

Aktuálně Hewitt hraje v seriálu Záchranáři L. A., přičemž se objevovala i například v Myšlenkách zločince a Poslovi ztracených duší. Její průlomovou rolí byla Julie v hororových snímcích Tajemství loňského léta a Tajemství loňského léta 2: Rok poté. ■