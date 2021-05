Z původní sestavy kapely Chinaski musel odejít: Neměl jsem práci, peníze, nic, prozradil Petr Rajchert

Byl zakládajícím členem kapely Chinaski. Foto: Face To Face

V talk show Face To Face Petr prozradil, co jej vedlo k tomu, že před více než dvaceti lety opustil kapelu Chinaski, která kdysi vznikla vlastně náhodou.

„Byl to totální rozkol mezi nejlepšími přáteli. Stalo se cosi a skončilo to,“ otevřel Pandořinu skříňku Petr a následně byl o něco konkrétnější. „Michal Novotný, dnes Malátný, se mnou už nějakou dobu nemluvil. Tak jsem odešel. Neměl jsem práci, peníze, nic…“

Rozpad kapely před lety označili za vzájemnou domluvu, ale pravda byla jiná. „Dlouhá léta jsme to ale oficiálně drželi tak, že to byla vzájemná dohoda, že odcházím, protože se chci více věnovat herectví. Protože jsem se ale postupem let dozvídal, jak za to můžu jenom já, a co se o mně říká, a někdy to fakt bylo k vzteku, co jsem o sobě slyšel, tak si snad po té době mohu dovolit říct, že za vším bylo to, že jsme si prostě přestali rozumět profesně i lidsky, a nastal v kapele totální rozkol," dodal Petr Hradil. ■