Majk Spirit na skok v Česku. S manželkou a dcerou uvažují o stěhování do Prahy

Nevylučuje možnost, že se do Prahy přestěhuje.

„S manželkou jsme si přijeli užít jarní atmosféru města, máme to tu moc rádi, dokonce přemýšlíme, že bychom se sem někdy přestěhovali. Navíc je to náš první rodinný výlet s dcerou Arií,“ řekl Super.cz v rozhovoru hudebník, který má v českém hlavním městě už i oblíbené místo: „Jsou to Vojanovy sady na Malé Straně. Čistý udržovaný park, kde se prochází pávi a je tam naprostý klid."

Hudebník, vlastním jménem Michal Dušička, už se nemůže dočkat, až se situace v kultuře vrátí aspoň částečně do normálu a on bude moct vystoupit před živým publikem. Způsob vystupování v online prostoru už ho neláká. „Online koncerty už nechci dělat. Ukázalo se, že to není ta správná cesta,“ říká rapper a jedním dechem dodává: „Máme domluvených pár live koncertů na Slovensku i v Čechách. Doufám, že se uskuteční a budou další, protože mám kopec muziky, kterou bych rád prezentoval lidem. Mimo to plánujeme s manželkou výlet do Toskánska za kamarády. Chtěli bychom tam pokřtít naši dceru.“

Majk měl čas se v uplynulých měsících věnovat také hudbě. Vzniklo album se starými kolegy. „Lockdown music začala vznikat na konci minulého roku. Jako legendární crew H16 jsme se sešli po patnácti letech od našeho prvního platinového alba. Navzdory tomu, že má každý z nás trochu jiný život, práci nebo rodinu, se nám společně podařilo vytvořit silné album plné kvalitní muziky, které se dá poslouchat bez přeskakování od začátku do konce. Mám radost, že jsme mohli ukázat, že ještě nepatříme do starého železa,“ řekl nám.

V období, kdy se nemohl tolik věnovat hudbě, dostal Majk šanci věnovat se novým projektům. „Mám vlastní podcast a letní tábor pro teenagery. Mým hlavním projektem je ale práce na olejové esenci z organických tykví a z bio certifikovaného konopí. Lidé, kteří za tímto projektem stojí, se posledních deset let věnovali výzkumu a vývoji, nenaskočili tedy na módní trend CBD,“ rozpovídal se hudebník, který projektu natolik věří, že do něj investoval vlastní prostředky. „Nejsem jen tváří nějakého produktu nebo zaplacený influencer. Pomáhám s kreativou, starám se o ambasadory a social media. Není to jen pěkně zabalený bullshit. Společně budujeme umělecké dílo a přistupujeme k tomu jako k misi, nejde nám jen o byznys. Je to takové mé druhé dítě,“ dodává s nadšením Majk Spirit, kterého v Česku nejspíš budeme vídat častěji. ■