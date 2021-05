„Královská osina v zadku“. Princ Harry si vysloužil drsnou kritiku od Američanů. Posílají ho domů

Princ Harry sklízí kritiku za slova o prvním dodatku americké ústavy. Profimedia.cz

„Nechci se pouštět na cestu prvního dodatku, protože je to obrovské téma a jedno z těch, kterým nerozumím, protože jsem zde jen krátkou dobu. Ale mezeru můžete najít kdekoli. Můžete využít toho, co není řečeno, spíš než prosadit, co je,“ uvedl princ ve zmíněném podcastu při hovoru o paparazzi fotografech v USA. „Mám toho mnoho, co chci říct o prvním dodatku, jak tomu tak nějak rozumím, ale je to praštěné,“ řekl princ.

Za svá slova to veřejně schytal např. od moderátora a komentátora stanice Fox News Seana Hannityho, jenž ho označil za „královskou osinu v zadku“. „Mám vzkaz pro Harryho, který napadl jedno z nejposvátnějších amerických práv, právo na svobodu slova. Harry, skutečně nepotřebujeme, abys nás z Anglie přijel školit ohledně prvního dodatku,“ uvedl Hannity v pondělním vysílání.

Prince pak vyzval, že pokud nesouzní s důležitostí svobodného vyjadřování, může se přestěhovat jinam. A nebyl sám. „Abyste tomu rozuměl, je to stejný první dodatek, který vám a vaší ženě umožnil obrátit vzhůru nohama svou rodinu v interview s Oprah,“ nešetřil Harryho.

„Svým způsobem vás docela lituji, protože vypadáte, že jste zmítaný mezi svou nevěstou a britskou rodinou,“ uvedl také.

Ke kritice se přidali i další. „Kolik rozhovorů v hollywoodském stylu ještě princ Harry a Meghan Markle dají, než konečně dosáhnou soukromí, po němž, jak tvrdí, tak prahnou?“ ptala se politická komentátorka Candace Owens. „Amerika říká, že princ Harry je nesnesitelný,“ vzkazovala komentátorka Monica Crowley.

Někteří vnímají slova prince velmi vážně a mluví o „útoku“ na první dodatek ústavy, další to berou spíš s nadhledem a poukazují, že svoboda slova přece připouští i nějaké ty, kulantně řečeno, hlouposti... ■