Návrhářka spodního prádla nepotřebuje klasické modelky: Móda je pro lidi, ať jsou tlustí, nebo tencí

Tereza Vu Foto: archiv MBPFW

Poslední kolekcí jste chtěla vyjádřit zranitelnost a nestálost v lásce. Proč zrovna toto?

Ve svých předešlých kolekcích jsem často hledala inspiraci v historii, vždy v určitém historickém období, ale tentokrát jsem chtěla uchopit téma, které je, troufnu si tvrdit, blízké každému z nás a není nijak ohraničené konkrétní etapou života.

Vaše přehlídky nechodí jen klasické modelky, ráda využíváte i neprofesionálky. Je pro vás diverzita důležitá?

Diverzita je určitě velmi aktuální téma. Já sama chci ukázat, že móda, v mém případě spodní prádlo, by měla být primárně užitná, měla by být pro lidi, „ať jsou tlustí, nebo tencí“.

Podle čeho si vlastně vybíráte své modelky?

Zatím se jednalo primárně o mé kamarádky a kamarády, které jsem k tomu udolala (směje se).

Zaznamenala jste větší zájem o svou tvorbu díky pořadu Móda s Terezou Vu?

Upřímně, jsem ráda, že se mi podařilo koncept takového pořadu vůbec prosadit a uspět s celým nápadem, který se mi v hlavě zrodil před dvěma lety. Hlavní myšlenka byla udělat pořad o módě, ve kterém představím české návrháře a lidi, co se pohybují v módním prostředí. Jsem ráda, že se mi to podařilo a že to sledují diváci.

Co pro vás bylo při natáčení tohoto pořadu největším přínosem?

Chtěla jsem, aby se běžný divák České televize dozvěděl víc o tom, jak funguje módní byznys a to se, myslím, celkem povedlo. Chtěla jsem ukázat, že tvorba, návrhářství a samotná výroba je práce jako každá jiná, velmi fyzicky i psychicky náročná. Že to není nějaké paběrkování a život v oblacích.

Neuvažujete o tom tvořit i klasické modely, nejen prádlo?

Klasické modely jsem tvořila, než jsem začala navrhovat a šít prádlo, takže je klidně možné, že se k nim zase někdy, spíš ale jen částečně, vrátím. Teď jsem se soustředila i na novou řadu konfekčního prádla, které nedělám na míru, čemuž bude odpovídat i cena. Takže poté, co tenhle projekt spustím, se chci zaměřit na zahraniční veletrhy a pokusit se prosadit samozřejmě i mimo Českou republiku. ■