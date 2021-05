Těhotná Lela Ceterová stále jen hubne a má těžké bolesti zad. Kráska Karlose Terminátora Vémoly promluvila

Lela Ceterová prý navzdory těhotenství hubne. Super.cz

"Těšíme se moc, chtěli jsme miminko. Jsme šťastní, že se to podařilo. Je to boží dar. Jen už bych mohla začít pořádně přibírat, zatím jen hubnu a hubnu," řekla Super.cz Lela, kterou trápí těhotenské nevolnosti a také bolesti zad.

"Je mi špatně každý den. Dává mi to zabrat. Ale vydrželi to jiné, vydržím to i já. Na malé se těším," usmívá se Lela, která zatím nezná pohlaví miminka.

"Začala jsem třetí měsíc. Nejhorší už mám skoro za sebou. Musím si dávat pozor, první tři měsíce, jak ví každá žena, jsou nejtěžší. Měla jsem bloklá záda, musela jsem hned na fyzioterapii, druhý den bych se už nenarovnala," vysvětluje.

Ví, že se musí šetřit. Karlos je jí, pokud je to možné, ve všem nápomocen. "Lilinku nosím, to je jasné. Snažím se opatrně, aby se nic nestalo. Musím se starat, to je jasné. Pokud Karlos není doma, je to na mně. Nákupy samozřejmě nosí Karlos, ví, že se musím šetřit," dodala Lela. ■