Harry a Meghan se v ukázce usmívají, přestože princův připravovaný dokument s Oprah bude plný slz a přiznání

Princ Harry s manželkou Meghan Markle Profimedia.cz

Už ukázka naznačuje, kolik slz přiznání různých osobností dokument přinese. Objeví se v něm kromě dvou zmíněných také Glenn Close, Lady Gaga i hvězdy NBA. Všichni budou mluvit o tom, jak je důležité dbát o své mentální zdraví a co v životě trápilo je samotné.

Princ Harry se v ukázce objeví jak při rozmluvě s Oprah, tak i se svou ženou Meghan, se kterou se chviličku radostně usmívají. Harry ovšem bude mluvit o vážných tématech a trailer také naznačil, že se jeho rozmluva bude týkat úmrtí jeho maminky Diany. Pár záběrů z jejího pohřbu přímo v ukázce tuto skutečnost předesílá.

„Rozhodnutí, že přijmete odbornou pomoc není znamením slabosti. V dnešním světe je to, víc než kdy jindy, znamením odvahy a síly,“ říká v krátkém videu Harry.

Princ se také nedávno vyjádřil k výchově svého otce, prince Charlese, který doteď jeho slova nekomentoval, i když byl novináři tázán. „Nemyslím si, že bychom měli na někoho přímo ukazovat nebo někoho obviňovat, ale co se týče rodičovství, tak pokud jsem zažil nějakou formu bolesti nebo utrpení kvůli bolesti, kterou možná prožil můj otec nebo mí rodiče, chci si být jistý, že to prolomím, abych to nepředával dál,“ uvedl Harry. Formu utrpení, o níž mluvil, nazval „genetickou bolestí“.

„Dřív jsem to neviděl, nevěděl jsem o tom, a pak jsem si najednou začal dohromady skládat jednotlivé díly a řekl jsem si: ‚Ok, takže jsem chodil do školy, tohle se stalo, tohle vím o jeho životě, také vím, že je to spojeno s jeho rodiči, to znamená, že se ke mně chová stejně, jako se chovali k němu. Takže jak to můžu změnit pro své vlastní děti‘,“ řekl v podcastu Daxe Sheparda. ■