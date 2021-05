Propadlé tváře, zánět slinivky, operace a tvrdá dieta. Známý moderátor promluvil o zdravotních problémech

Petr Vojnar Super.cz

Moderátor Petr Vojnar na přelomu roku bojoval s vážnými zdravotními problémy. Stále není v pořádku. Nyní ho čeká kolečko po doktorech, aby se zjistilo, jak vážné to s ním je.

"Nebyl jsem na tom dobře. Měl jsem těžký zánět slinivky, vzali mi žlučník. Bohužel to trvá do dneška. Jsou to čtyři měsíce v kuse. Jsem na tvrdé dietě, nesmím absolutně cvičit a jsem bez energie," řekl Super.cz Vojnar.

"Teď jsem si zařídil kolečko po doktorech, abych věděl, jak jsem přesně na tom. Hitparáda to ale není. V tuto chvíli říkají, že slinivka je chronicky poškozená. Reaguje na veškerou zátěž, na nezdravé jídlo. Zatím se to tak jeví, ale věřím, že vyšetření ukážou, že mám delší rekonvalescenci, než je běžné. Může se hojit i roky," doufá Vojnar, který se zúčastnil natáčení videoklipu nové teenagerské skupiny Mango.

Vojnar musí držet přísnou dietu. Na alkohol může doživotně zapomenout. "Nesmím skoro nic, v podstatě jsem na přesnídávkách, rýžových chlebíčcích, houskách, těstovinách. To je zhruba všechno. A když si chci vyhodit z kopýtka, tak si tam dám kečup. Ale pak to dvě hodiny cítím. A samozřejmě jen vodu bez bublin," dodal. ■