Bílá vrána mezi seriálovými kráskami: Dcera Lucie Zedníčkové hanbatou nabídku ještě nedostala

Amelie Pokorná Super.cz

"Chodí mi denně hodně zpráv a mám mezi fanoušky a sledujícími úplně nejlepší lidi, kteří mě podporují ve všem. Když dám na sociální sítě, že si s něčím nevím rady, hned mi pomůžou a poradí. V tomhle směru mám obrovské štěstí, že mám jenom lidi, kteří mě podporují, jsou na mě hodní a milí. Jsem za to hrozně vděčná," řekla Super.cz dcera Lucie Zedníčkové (52).

Amelie má na Instagramu už téměř třicet tisíc sledujících, což je výzvou pro to, aby navázala i finanční spolupráce. Ale jí se do toho nechce. "Snažím se toho vyvarovat, protože se chci zaměřovat směrem do herectví, zpívání a tancování a nechci úplně spadnout do influencerství. Nabídky mám, ale většinu z nich odmítám. Ale když jde o něco, co opravdu používám a líbí se mi to, tak nemám problém to zapropagovat," vysvětlila. ■