Nejhorší „dárek“ Hany Mašlíkové k narozeninám. Její milovaný kůň podstoupil amputaci

Hana Mašlíková místo oslavy 39. narozenin řeší zdravotní problémy svého koně. Foto: Archiv H. Mašlíkové

"Je to můj asi nejhorší dárek v životě. Dante bohužel svůj boj o ocas prohrál a dnes mu ho amputují," řekla Super.cz Mašlíková. Její kůň dostal zánět do ocasu kvůli neodborné radě veterinářky, která ošetřovatelkám Danteho řekla, že po kastraci, kterou před měsícem prošel, mají ocas svazovat, aby se žíně nedostaly do rány.

"Bohužel jsem se pak dozvěděla od dalších odborníků, že svazovat ocas se naopak nikdy nesmí, protože už po pár hodinách začne nekrotizovat. Dante dostal vysoké horečky, odmítal jíst a pít a doslova začal boj o jeho život. "Nikdy mi nebylo hůř. Prožívám strašný rok. Rozvod, teď Dante... Jak se říká, co vás nezabije, to vás posílí. Ale život mě opravdu nyní zkouší hodně. Asi si říká, co vydržím," dodala Mašlíková, která doufá, že Dante bude brzy v pořádku a bude zase vesele běhat. ■