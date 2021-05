Po Celine Dion se stará o kanadskou Lucii Borhyovou: Když se líčí sama, vypadá jako klaun, říká česká vizážistka světových hvězd

Alena Klenot Super.cz

Loni, když se rozjížděla epidemie, musela vizážistka hvězd a autorka několika knih o životním stylu Alena Klenot odjet z Česka. " Manžel je Kanaďan a jinak by bylo složité, aby ho pustili domů," vysvětlovala Super.cz , proč se tak dlouho neobjevila v Česku.

Vyprávěla nám, že v Kanadě to bylo s restrikcemi ještě mnohem přísnější než u nás. "Lockdown tam by celou dobu, neměli jsme žádné letní rozvolnění, otevřeno bylo jen minimum obchodů," sdělila s tím, že do Česka ale tentokrát přiletěla z Londýna, protože i tam má její manžel pracovní aktivity. Ona si odskočila na operaci šedého zákalu. "Při mém povolání bych měla vidět jako ostříž," míní Klenot, která v Kanadě prorazila díky spolupráci se Celine Dion (53).

Momentálně se věnuje hlavně televizním hvězdám. "Hodně dělám s moderátory zpráv, to i v lockdownu fungovalo samozřejmě s bezpečnostními omezeními pořád, i když řada rozhovorů se také dělala online. Někteří se na to líčili sami, ale to byl pak horor. Třeba Cheryl Hickey, která je taková kanadská Lucie Borhyová (43), když si sama snaží vystínovat nos, tak vypadá jako klaun. Je lepší, když je u toho někdo, kdo tomu rozumí," práskla na kanadskou televizní hvězdu. ■