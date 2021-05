Ona byla vdaná, on ženatý: Martina a Martin Preissovi popsali své seznámení. Jak herečku přijali manželovi rodiče?

Martin a Martina Preissovi Michaela Feuereislová

Vzhledem k profesi asi nikoho nepřekvapí, že Martina (45) a Martin (48) Preissovi se seznámili v divadle. Do Prahy herečka přišla z Brna, kde vystudovala JAMU a působila v Mahenově divadle.

„Byli jsme spolu dlouho v angažmá, nazkoušeli mnoho inscenací a asi až při sedmé, osmé jsem si řekla, co je to za zajímavého kluka,“ popsala Martina, známá především ze zlaté kapličky a aktuálně také ze seriálu Anatomie života, v show 7 pádů Honzy Dědka.

Preissovi také svěřili, že v době, kdy se potkali, byli oba ve svazku manželském. „Člověk si to zakazuje, že je to chvilkové. Ale pak zjistíte, že to není chvilkové. Ze začátku jsem si ho vůbec nevšímala,“ přiznala herečka. Její muž zvolil stejnou taktiku. Citu ale člověk neporučí, a tak se z nich stal pár. Svatbu měli v roce 2009, mají spolu dva syny.

Otevřeně hovořili také o tom, že Martinovi rodiče Jana a Viktor Preissovi prý ze synovy nevěsty zprvu nebyli nadšení. „Naši ji nechtěli,“ řekl Preiss.

„Asi jsem nebyla standardní žena, jakou by si vedle Martina představovali. Jsem trošku víc spontánní, víc otevřená, ke mně se pojí moje rodina, která je ještě víc spontánní a otevřená. Dokážu pochopit, že jsem na tu rodinu, která žila dlouho na Vinohradech, byla moc. Ve všech směrech,“ míní jeho žena. Všechno ale dobře dopadlo.

Co se pracovních aktivit týče, začala se Preissová věnovat také literární tvorbě. Její prvotina se jmenuje Jak jsem nebyla na Lvech a jiné příhody. V knize herečka popisuje vlastní zážitky a zkušenosti nejen z profesního, ale také ze soukromého života. ■