Hvězda Tváře a Ulice Hana Holišová pendluje mezi dvěma domovy: Prozradila, kdo kvůli tomu trpí

Hana Holišová Super.cz

Pravidelný příjem zajišťovalo v pandemickém roce současné hvězdě show Tvoje tvář má známý hlas Haně Holišové (40) hlavně natáčení seriálu Ulice. "Jsem samozřejmě ráda, že stále probíhá. Každý, kdo měl možnost v době, která tady byla, natáčet, to bral jako obrovské štěstí. Jinak spousta kolegů musela sáhnout i k jiným profesím," řekla Super.cz .

Nyní už se ale chystá i na letní divadelní scény, a i v lockdownu nazkoušela nový muzikál. "Je to Pretty Woman v Městském divadle Brno, kde bych si měla zahrát stejnou roli, kterou ve filmu ztvárnila Julia Roberts. Kvůli dlouhým nohám mě s mými 165 centimetry asi nevybrali," smála se drobná herečka.

"To by se ale mělo uvádět asi až na podzim. V létě budeme hrát různá venkovní představení na Biskupském dvoře, jak jsme zvyklí. Tam se mě týká Noc na Karlštejně a pak i Noc na Karlštejně v produkci Janise Sidovského. Tu budeme hrát opět po českých hradech a zámcích. A také jedno speciální představení přímo na hradě Karlštejn, který je teď v rekonstrukci, takže tam nemůžeme být stálými hosty, jak jsme bývali zvyklí," vypočítala.

Uvidíme ji ale i na filmovém plátně. Loni stihla natočit roli ve filmu Gump, pes, který naučil lidi žít, který bude mít v červenci premiéru. Díky projektu vzniká i psí útulek a právě na jeho prohlídce jsme se s Hankou potkali. Že by si ale sama adoptovala opuštěného psa, zatím vylučuje.

"Psy mám ráda, sama jsem pejskař. Ale nemyslím si, že bych byla v tuhle chvíli vhodný adept, a právě o tom by měli lidé přemýšlet, než si opuštěného psa vezmou. Jestli mu mohou dát takový život, který si zaslouží. Pořád pendluji mezi Prahou a Brnem. Třináct let jsem měla boxera, který se mnou většinu mého cestování statečně absolvoval. Byl dobrý parťák, ale taky jsem výčitky, že ho s sebou pořád všude tahám a jestli by mu nebylo lépe v domku se zahradou," přemýšlela.

"Ostatně psa teď mám, opět staršího. Takže v tuhle chvíli čas na pořizování dalšího není. Ale do budoucna o tom budu rozhodně uvažovat," doplnila Holišová. ■