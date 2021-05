Jako sexy panička z 60. let vypadá božsky: Mrkněte, jako Jitce Schneiderové sekne v legendárních Rebelech

Jitka Schneiderová Super.cz

Jitka hraje manželku komunistického pohlavára, do které se zamiluje hostinský, otec hlavní dívčí postavy. A je nadšená i z dobových modelů. "Ty moje kostýmy se mi moc líbí, cítím se v nich báječně. Mám k nim i takové ty boty se silnými podpatky, barevné náušnice. Prostě zlaté šedesátky," řekla Super.cz.

Herečka se po delší době v rámci choreografií vrací i k tanci, který má od StarDance v krvi. "To se nezapomíná, a já tanec miluju od dětství. Tělo má asi nějakou pohybovou paměť. Ale všechno se učíme, vy jste tady na zkoušce viděli už nějaký výsledek, ale je potřeba se do toho nějak naštelovat, aby to vypadalo, že vám to jde úplně snadno," usmívala se Jitka, která prý naposledy tančila ve Studiu DVA, když hrála představení Moje tango. Jak to bude mít s tancem dál a zda bude pokračovat třeba i s Markem Dědíkem (38), se můžete dozvědět v našem videu. ■