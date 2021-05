Za měsíc má termín porodu! Martina Pártlová přibrala devatenáct kilo a promluvila o svatbě

Martina Pártlová Super.cz

Zpěvačka Martina Pártlová (41) už za necelý měsíc přivede na svět prvního potomka. Jak Super.cz již dříve prozradila, bude to holčička. Jméno už s partnerem Josefem Vařekou mají vybrané. "Jméno vymyslel tatínek. Já vybírala jméno, pokud by to byl chlapec, tatínek vybíral pro holčičku. A je krásný. Nic lepšího by mě ani nenapadlo," řekla Super.cz s úsměvem Martina.