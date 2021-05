Ve vile českých influencerů se to páruje: Dva soutěžící přiznali vztah. Vše ukázaly bezpečnostní kamery

Soutěžící reagovali na záběry zaskočeně, přestože o Báře a Datlovi tušili. Video: FTV Prima

Podobně jako tomu bylo například ve Vyvolených, také v reality show Like House začínají vztahy mezi soutěžícími postupně eskalovat. U některých se vzájemné sympatie vytratily, jiným kamarádství přerostlo v lásku. To je případ sexy brunety Barbory Stříteské a Marka Valáška, kterému se přezdívá Datel. Mladí influenceři po několika týdnech přiznali, že tvoří pár. Už od prvních dní se šuškalo, že k sobě mají blízko.

„Když začal Like House, začali jsme se s Bárou bavit a rozumět si. Určitě jsme spolu nespali, několik dnů jsme se spolu jen bavili, koukali na filmy,“ nechal se slyšet Marek. Předtím, než šli s pravdou ven, museli oba ukončit předchozí vztahy. Marek do reality show vstoupil jako zadaný a Bára přiznala, že se před nástupem do vily vídala se svým expřítelem.

„Po několika dnech se ve mně začalo něco lámat a když jsem tušil, že k Báře můžu něco cítit, tak jsem to Nikol řekl. Zavolal jsem jí a vyříkal si to s ní. Řekl jsem jí, že to necítím a chci to s ní ukončit,“ svěřil ve videu detaily rozchodu Marek.

Přestože ostatní soutěžící viděli, že se k sobě Bára a Datel mají, jejich blízkost vyšla najevo díky záběrům z bezpečnostních kamer, které je zaznamenaly při líbání. Na reakce soutěžících i nového páru se můžete podívat v ukázce. ■