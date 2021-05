Není to úplně šetřivý typ. Dvojnásobná mamina Aneta Krejčíková přiznala, že jí došly peníze

Aneta Krejčíková Video: Prima Cool

Herečka Aneta Krejčíková (30) už se moc těší, až se život opět vrátí do normálu. Čísla nakažených covidem se snižují, opatření postupně uvolňují, a tak se i Aneta brzy vrátí na divadelní prkna. Konkrétně se zúčastnila konkurzu do nového muzikálu Bratři.

Na divadelních jevištích se přece jen neobjevila déle než rok, a teď navíc přiznala, že už jí docházejí peníze. „No, teď mi zrovna došly, takže je to pro mě aktuální téma. Na účtu jich teď moc nemám, nejsem úplně šetřivej typ. Potřebuju práci finančně i psychicky,“ svěřila se v Nečum na mě show herečka, kterou diváci znají také coby Gábinu Pumrovou ze seriálu Ulice.

Maminka syna Bena (2,5) a dcery Toničky (1) tak musí spoléhat na to, že se covid už nevrátí a bude moct doplnit prázdnou kasičku, do níž samozřejmě přispívá i její partner Ondřej.

S ním je Krejčíková více než tři roky zasnoubená, ale žádost o ruku stále nepřišla. Herečka to zatím moc neřeší. „Já si to maluju, akorát mně bude 30 a nevím, kdy si mě hodlá vzít. Teď to není na pořadu dne, máme malé děti a nějak to asi úplně neřešíme. Uvidíme, až budou starší,“ svěřila nedávno Super.cz. ■