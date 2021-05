Čím je starší, tím je Nikol Švantnerová na sociálních sítích zdrženlivější: Lidé jsou závistiví a zlí

Nikol Švantnerová se snaží střežit své soukromí. Super.cz

„Často si dopřávám digitální detox. Čím jsem starší, tak mám někdy sociálních sítí plné zuby. Mění se mi pocity, kdy mě to baví, do toho stavu, kdy musím. Jakmile se dostanu do fáze, kdy musím, tak si dávám pohov a počkám na tu první fázi,“ říká Nikol a jedním dechem dodává: „Mám Instagram postavený na tom, že je přirozený, lidé ve mě mají důvěru, vidí můj každodenní život. To, co se objevuje na Instagramu, se opravdu objevuje i v mém životě. Chtěla bych, aby to tak zůstalo.“

Švantnerová zároveň neztrácí zodpovědnost vůči svým chlebodárcům. „V době, kdy člověk nemůže chodit ven, cestovat, zažívat nové věci, tak se občas dostává do slepé uličky. I já si uvědomuju, že se musím přemoct. Vždyť i do práce prostě musíš.“

Zatím neměla Nikol negativní zkušenost s nepříjemnými stalkery. „Čím jsem starší, tím si dávám větší pozor. Uvědomuji si negativní stránky. Už tam vůbec nedávám velmi osobní život. Lidé jsou zlí, závistiví a rádi řeší cizí životy. K sobě domů, k bydlení, nebo ke své rodině pouštím lidi jen na pomyslný práh,“ vysvětluje Nikol Švantnerová ■