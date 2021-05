Ladí jim to spolu i ve zpěvu: Eva Burešová promluvila o společném duetu s Přemkem Forejtem

Eva Burešová Super.cz

"Teď jsem pro televize Prima a Nova natáčela docela dost. Kromě toho připravujeme nové písničky, točila jsem i klipy k různým společným písním pro různé nadace. Je toho dost a jsem za to strašně šťastná. Čeká mě i focení pro značku šperků, se kterou dlouho spolupracuju. Je to nabité, nezastavím se," vypočítala pro Super.cz Eva.

Pokud jde o spolupráce s různými značkami, prý si hodně vybírá. "Neříkám o sobě, že jsem influencerka, protože nejsem. Rozhodně bych nedělala spolupráce jako na myčku, epilační strojek nebo prací prášek. Dělám spolupráce, které kdysi třeba dělaly různé herečky v reklamách nebo v časopisech a teď se to přesunulo do online prostoru. Oslovily mě značky, se kterými mám dlouholetou dobrou zkušenost, takže jsou to věci, které opravdu používám," ujistila nás.

Že by i v tomto prostředí fungovali s partnerem jako pár, zatím vylučuje. "Asi bych to ani neudělala. Nevím, co by to muselo být, abychom to měli dohromady. Každý máme nějaké závazky s firmami. Už jsme tedy osloveni byli, ale ještě to nemůžu říct a nevím, jak to dopadne," svěřila.

Podobnou odpověď měla i na dotaz, jestli by s Přemkem nedali dohromady nějaký duet. Hlasy jim ale prý ladí. "Už jich máme plno nazpívaných doma v kuchyni nebo v obýváku. Jasně, že bych chtěla. Ale zatím nic napsaného nemáme, ale všechny Rihanny a spol. docela válíme," dodala Eva. ■