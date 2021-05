Manželka fotbalisty Kováče učí ostatní ženy, jak docílit postavy modelky: Snažím se předávat lásku ke sportu

Z missky je osobní trenérka. Super.cz

„Prvotní myšlenka vzešla od mé kamarádky. Tu jsem neustále motivovala k tomu, aby chodila cvičit. Nabádala mě k tomu, abych si založila Instagram a začala cvičit se ženami. Jsem máma dvou dětí, a přitom se snažím cvičit, což každý nezvládne. Tak jsem ji poslechla a jsem za to ráda, je to takové hezké předávání energií,“ vysvětluje Klára, se kterou jsme se potkali na její oblíbené estetické klinice, kam vyrazila na pravidelnou údržbu.

Činnost, která byla původně koníčkem, Klára zprofesionalizovala. Vytvořila si doma na zahradě improvizovanou posilovnu, a dokonce si doplňuje odborné vzdělání. „Je potřeba k tomu mít licenci. To jsem dostala od rodičů k narozeninám a byl to vlastně další impuls k tomu, abych tohle dělala,“ říká Klára Kováčová, která se snaží dělat vždy to, co ji baví. „Nemám ráda označení fitness trenér, ale snažím se být člověkem, který předá druhým lásku ke sportu.“ ■