Manžel Medkové se odstěhoval 350 kilometrů daleko. Modelka bývalému králi večírků nepřestává důvěřovat

Jak rodina zvládá fungovat? „Někdy je to dost těžké a zasteskne se mi. Před rokem jsme se ale na tomto modelu domluvili, zhodnotili jsme, že to je v jeho kariéře nejlepší postup a zatím to zvládáme. Není nikde v zahraničí, mám ho jen tři sta padesát kilometrů daleko,“ říká Klára, kterou jsme potkali na zkrášlovací proceduře.

Rozdělená rodina se schází zejména o víkendech. Kováčovi ani neuvažovali o tom, že by se na čas přestěhovali do Opavy. „Když byla online výuka, tak jsme tam trávili více čas, jelikož už ale kluci chodí do školy, mají tady své koníčky, chodí na fotbal, tak to nejde. To bychom se stěhovali jako cirkus. Chceme synům nechat pevné zázemí,“ říká Klára.

Bývalý fotbalový reprezentant se už jen těžko zbaví nálepky večírkového divočáka. Bývalá modelka ale svému manželovi věří, i když ho nemá denně pod dohledem.

„To se bavíme o době třeba před sedmnácti lety, když jsme spolu začínali. Teď jsme si navíc všichni rovni v tom, že je všechno zavřené. Pokud si člověk chce udělat večírek doma s kamarády, nebo doma s rodinou, tak je to jedno. To my už neřešíme,“ mávla rukou blondýnka.

Klára se těší, že brzy stráví všichni společný čas zase jako rodina. „Manželovi končí na konci května sezóna, tak se těšíme na dovolenou. Máme na to vymezené tři týdny, tak toho musíme využít,“ dodala Medková. ■