Jak kapela Tata Bojs přežila pandemii? Museli jsme si půjčovat, zachránil mě prodej akvarelů, svěřil se bubeník Milan Cais

Milan Cais Super.cz

Velká žeň Andělů by mohla díky desce Jedna nula už brzy potkat kapelu Tata Bojs. Nominování jsou v kategoriích Skupina roku, Deska roku a Skladba roku. "Je to skvělé, co k tomu dál dodat. Budeme čekat, jestli něco klapne," řekl Super.cz lídr kapely, zpěvák, bubeník a také výtvarník Milan Cais.

Deska vyšla na podzim a prý se neprodávala špatně. "Měli jsme radost hlavně z reakcí, které probíhaly poté, co deska vyšla. Aktuální čísla prodejů nevím, ale máme hezkou fanouškovskou základnu, ne úplně obrovskou, ale ani ne malou," zhodnotil Milan, s tím, že pro fanoušky vydali také vinyl.

Turné, které bylo naplánováno od února, se pochopitelně zrušilo. Částečně se nahradí v létě ve venkovních prostorách, jiné koncerty jsou přesunuty až na příští rok. "Kalendář koncertů máme v létě plný. Zahrajeme i v novém prostoru na pražském Výstavišti Azyl 78. Jde o speciální představení Velký třesk spojené s vynikajícími tanečníky Dekkadancers," upřesnil.

Vzhledem k tomu, že má dvě profese, a výtvarné umění fungovalo během pandemie o trochu lépe, díky němu vyžil. "Podařilo se mi za tu dobu, i když příjmy nebyly, prodat sem tam nějaký akvarel, což mě udržovalo nad vodou. A teď pracuju na nové velké soše. Bude mít 6,5 metru a premiérově bude umístěna v Českých Budějovicích v rámci výstavy umění ve městě," prozradil.

Uživit rodinu, Milan má tři dcery, bylo přesto těžké. "Holky jsou docela skromné, i když ta puberťačka už o trochu méně. Bylo to náročné. Taky jsme si museli půjčit jako kapela nějaké peníze, abychom tu dobu nějak ustáli. I jako jednotlivci. Já doufám a pevně věřím, že je to za námi. I když asi ne úplně, leccos se změní už navždycky. Ale my děláme tu kulturu, nic jiného neumím ani dělat nechci. V tom, co dělám, budu setrvávat," uzavřel Cais. ■