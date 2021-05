Slavná influencerka zvolila na předávání cen velice riskantní model: Prsa se jí snažila dostat ven ze všech stran

Addison Rae Profimedia.cz

Dvacetiletá influencerka předvedla underboob v outfitu, který čítal dlouhou sukni a sako, pod které oblékla jen proužek látky místo klasického topu a kovový pásek na nahém těle. Pozornosti se rozhodně dočkala a zastínila tak mnohem větší hvězdy večera. Addison se uchází o cenu nejlepší hvězdy sociálních sítí, o které hlasují diváci.

V minulosti se Rae objevila v oblíbené reality show Keeping Up with the Kardashians a v srpnu ukáže své herecké umění na Netflixu v remaku filmu Taková normální holka. „Myslím si, že jsme si v mnohém s hlavní postavou podobné. Mezi mnou a Padgett existují určité paralely,“ uvedla na předávání Rae, jejíž matku si ve filmu zahraje Rachael Leigh Cook, která měla hlavní roli v originálním snímku z roku 1999. Nová verze ovšem bude dějově jiná, protože tentokrát se nebude měnit v krásku středoškolačka, ale středoškolák. ■