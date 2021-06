Na stojáka, bez roušek a bez testů: Michal David má jasnou představu, jak by měly vypadat koncerty

Michal David Michaela Feuereislová

Několik měsíců nestál před živým publikem. Michal David (60) trávil poslední dobu na Tenerife, kde se připravoval na možnou sezónu. Poté, co se v Česku začalo rozvolňovat, zabalil hitmaker kufry a vrátil se domů. Alespoň na pár měsíců.

„Na Tenerife se chystáme až na konci července. Ale koncem srpna mám již nějaká vystoupení, tak se zase vrátíme,“ řekl Super.cz zpěvák. Velký narozeninový koncert v O2 areně sice musel přeložit, a to na červen příští roku, ale plánuje alespoň vystoupení pro menší počet diváků.

Hudebník má i představu, jak by koncerty mohly vypadat. „Připravujeme na konec roku sérii pěti koncertů po České republice ve sportovních halách do 3000 diváků. V plánu jsou Ostrava, Brno, Pardubice, Liberec a České Budějovice. Samozřejmě věřím, že v tu dobu se bude moci hrát bez omezení – tedy bez roušek, na stojáka a bez testů. Nedovedu si představit, že by na mých koncertech museli fanoušci sedět v rouškách,“ říká zpěvák, který nyní tráví spoustu času ve studiu a plánuje novou desku. ■