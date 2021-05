Dagmar Patrasová reaguje na rozchod Felixe a výtvarnice Gelemové: Vůbec mě to nezaskočilo, dalo se to čekat

Dagmar Patrasová Michaela Feuereislová

„Nezaskočilo mě to vůbec, je to prostě vývoj situace, dalo se to čekat,“ řekla Super.cz Patrasová.

Gelemová ve svém prohlášení dále uvedla, že saxofonista se nehodlá k manželce vrátit a bude bydlet u svého syna. To ale Patrasová popírá. „Není to pravda, je to jedna lež za druhou, k tomu se nechci vyjadřovat, protože mi to už opravdu nestojí za to,“ reaguje zpěvačka a herečka, která dodává, že Felix má u ní dveře dokořán tak, jak je údajně zvyklý. „Samozřejmě, vždyť je tady každý den, všechno je v pořádku.“

„To manželství trvá přes 40 let, zažili jsme ledacos, dobré i zlé. To je to, co si člověk slíbí při sňatku, že spolu budeme v dobrém i zlém. Takhle to musí fungovat, a jestli se do toho nějaká paní přimotá, tak se zase odmotá,“ svěřila dále Super.cz černovláska, která doufá, že jakmile odezní tento rozruch, bude mít zase od pozornosti klid.

„Za poslední roky toho bylo dost a tento poslední výkřik vyvolala svým prohlášením paní Gelemová. Bude na ní, aby se s tím vyrovnala a vypořádala. Ostatně už byla jednou vdaná, tak už asi má zkušenosti, jak z toho ven,“ dodala na závěr Dagmar Patrasová. ■