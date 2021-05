Zuzana Bubílková se pochlubila rodinou: Syn, který žije roky v zahraničí, z ní co nevidět udělá babičku

Zuzana Bubílková Michaela Feuereislová

Jak nám moderátorka Zuzana Bubílková (69) nedávno prozradila , už se nemůže dočkat nového přírůstku do rodiny. Její jediný syn čeká s přítelkyní prvního potomka. „Začátkem srpna se mi narodí vnuk,“ pochlubila se Super.cz natěšená babička.

Syn Tomáš žije dlouhodobě v zahraničí, a proto svou maminku na společenské akce v Čechách nedoprovází. V USA vystudoval školu, a získal dokonce americké občanství. Fanoušci moderátorky ho dnes znají pouze ze sociálních sítí, kde se jím pyšná maminka čas od času pochlubí. Stejně jako nyní, kdy kromě syna ukázala i jeho krásnou přítelkyni, která pod srdcem nosí její první vnouče.

Bohužel, moderátorka se za vnoučkem hned tak nepodívá. Kvůli předchozímu boji s rakovinou se vakcíně proti covidu zatím vyhýbá. „Kdyby mě nepustili bez očkování do letadla za synem o Vánocích, tak by to také byla motivace,“ řekla nám Bubílková.

„V létě za nimi do Spojených států ještě nepojedu, protože snacha se jako těhotná ještě taky nemohla dát naočkovat, aby to náhodou nepoškodilo plod. A syn se bojí, abych nepřivezla nějaký virus z Evropy, na který nejsou zvyklí,“ dodala moderátorka. ■