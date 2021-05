Lucie Gelemová (38) se po sedmi letech rozešla s Felixem Slováčkem (77)

Lucie Gelemová a Felix Slováček už jsou jen přátelé. Michaela Feuereislová

„Toužím po rodině, životě v rodných jižních Čechách na venkově a s Felixem po 7 letech společného života ve společné domácnosti zůstáváme přátelé. Bylo to mé rozhodnutí, které vyplynulo z Felixova přístupu. Já a jeho nejbližší zároveň víme, že Felix návrat ke své současné, druhé manželce rozhodně nechystá, protože D. Patrasová se stále odmítá léčit... Tj. slovy Felixe: "No, to je ta samá písnička...", napsala Super.cz Gelemová, jež prý rozhodně nestála za nefungujícím manželstvím Slováčka a Patrasové.

„Vstoupila jsem do nefunkčního manželství, byť bylo manželi z různých důvodů na veřejnosti prezentováno jinak. Předpokládám, že mi přesto bude opět intenzivně "otloukáno o hlavu", že jsem údajně rozbila rodinu. (To mi připomíná fakta o tom, za jakých okolností začal vztah D. Patrasové, její první těhotenství a souběžně s tím ukončení Felixovo prvního manželství...) Dlouhou dobu jsem naivně věřila ve změnu a pravdu. Nestalo se tak a já volím jinou cestu, kdy Felix přezevše zůstává navždy součástí mého života, nyní však ve vztahu přátelském. Závěrem použiji sloku z Felixovo oblíbené lidové písně - Za tú horů za vysoků Ťažké, ťažké rozlúčení, keď sme spolem naučení,“ dodala Gelemová.

Slováček, který často pobýval s Gelemovou v jižních Čechách, se vrací do Prahy. „Bydlet bude u syna. Felix má v plánu přestěhovat se do domu ke svému synovi, což není v rozporu s tím, že se nadále musí sám starat o dům na Vinohradech, který mu z poloviny patří, má k němu vztah, má tam archiv apod,“ uzavřela Gelemová. ■