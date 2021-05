Natalia Mykytenko to schytala za taneček, kde předvádí silikonové poprsí: Takhle ostře se do ní hateři pustili

Natalia Mykytenko Michaela Feuereislová

S novým poprsím, které už má na hrudníku přes čtyři měsíce , vzrostlo hvězdě reality show Svatba na první pohled Natálii Mykytenko také sebevědomí. Začala natáčet videa, kde ňadra hrají hlavní roli. Reakce by si ovšem určitě za rámeček nedala.

Sledující negativně hodnotí i její novou chloubu. "Já bych si ani nevšimla, že má nová prsa. Spíš bych řekla, že jí to přidalo tak 5 kilo a přibrala," míní zřejmě bývalá fanynka. "S ko*ama bohužel mozek nedoroste," přidala se další.

Taneček v růžovém cropp topu nadchl málokoho. Video je prý sebestředné a Natálka na něm působí arogantně a lacině. Kritika se snesla i na to, jak špulí rty nebo na její účes. "Jste odraz toho, co nechci, aby vyrostlo z mojí dcery," napsal jí bloger, který se věnuje sázkám.

"Ta holka je úplně ztracená, plácá se v tom, a hlavně to, jak mluví a ty její pohyby, to je snaha o něco, čemu moc nerozumím," zazněl jeden z více smířlivých názorů. "Vždyť je to šlápota a čeká na dalšího a bohatšího mecenáše. Až zjistí, že je ta holka vymletá, tak se na ni vy...," odpovídá mu jiný z Natálčiných sledujících. ■