Harry si rýpáním do své rodiny nepomohl: Měli by se s Meghan vzdát titulů, ozývají se zdroje z Paláce

Vévodova kritika královské rodiny je tvrdě odsuzována. Profimedia.cz

Ačkoliv se Buckinghamský palác ani Clarence House k poslednímu rozhovoru vévody ze Sussexu (36) doposud nevyjádřil, zdroje z Paláce považují jeho konstantní kritiku královské rodiny za „zradu“ a dokonce zaznělo, že by vévodovi a jeho manželce Meghan (39) měly být odebrány tituly.

„Lidé jsou zděšeni, že tohle mohl udělat královně, sotva pohřbila prince Philipa,“ uvedl jeden z asistentů pro Daily Mail.

„Vévoda ze Sussexu nyní strávil značné množství času zdůrazňováním, že se neliší od nikoho jiného, a s dalším útokem na instituci, která mu dle jeho slov způsobila tolik bolesti, roste pocit, že pokud se jim instituce tolik nelíbí, neměli by mít tituly,“ doplnil.

„Měli by být prostě jenom Harry a Meghan, a pokud to odmítnou, měli by vysvětlit proč,“ dodal jiný nejmenovaný zdroj.

Nic však nenasvědčuje tomu, že by Palác hodlal páru tituly odebrat. Rostoucí znepokojení ovšem naznačuje, jak hlubokou ránu svými výroky Harry zasadil. „Nikomu tím nepomohl,“ zaznělo také.

Očekává se, že Harryho další návštěva rodné země plánovaná na 1. července, kdy má být slavnostně odhalena socha princezny Diany, bude při nejmenším vypjatá.

Princ se v podcastu Daxe Sheparda Armchair Expert navezl hlavně do otce Charlese. A zdůraznil, jak moc jako přední člen královské rodiny trpěl. Promluvil také o terapiích a úlevě, kterou pocítil po přesídlení do USA. ■