Královna krásy už na přírodu nesází: Takhle jí to sekne s vytuněným dekoltem v bikinách

Denisa Spergerová je vyhledávanou modelkou plavek. Foto: archiv Fashion Island (5x)

Druhou světovou soutěž krásy už ale nepodcenila. Na Miss Grand, která se na jaře konala v Thajsku, a kde skončila mezi deseti nejkrásnějšími dívkami, už odjela vytuněná, se zvětšenými ňadry a přifouknutými rty.

"Celkově procházejí dívky úpravami, ale nemyslím si, že to je vyloženě přednost, určitě to není to hlavní. Myslím, že mojí předností je postava," řekla Super.cz Denisa, která je vyhledávanou modelkou plavek. Jak jí to sekne v kouscích návrhářky Liliany Augustinové, se můžete podívat na fotografiích, které vznikly hned po jejím příletu ze světové soutěže. ■