Tvůrkyně nejžhavějšího seriálu současnosti konečně kápla božskou: Vrátí se do show někdy sexy vévoda Simon?

Regé-Jean Page Profimedia.cz

Když se minulý měsíc provalilo, že se krasavec Regé-Jean Page neobjeví v druhé sérii oblíbené netflixové show Bridgertonovi, fanouškům seriálu se zhroutil svět. Většina si bez něj pokračování ani neumí představit, a tak vkládali naděje alespoň do dalších sérií. Tvůrci to však nyní rozsekli. A divákům opět bude do pláče.