Olga Menzelová zapojila do domácnosti dva tatínky svých dětí: Režisér a egyptolog jako Pat a Mat

Životní muži Olgy Menzelové dokáží spolupracovat. Foto: archiv O. Menzelové

Mít v domácnosti víc mužů, může být výhoda. Kde si neporadí jeden, nastoupí druhý. Anebo dají hlavy a ruce dohromady a výsledek se dostaví. Takhle to aspoň praktikuje vdova po režisérovi Jiřím Menzelovi, producentka Olga Menzelová (43).

Ta vždy tvrdila, že nekonformní přístup k životu jí vyhovuje, a mužům v jejím životě také. Trojnásobná maminka má nejstarší dceru, dvanáctiletou Annu, s režisérem Jaroslavem Brabcem. Otcem šestileté Evy byl její manžel a nejmladšího, dvouletého Alberta, počala s egyptologem Miroslavem Bártou.

„Nejsem jediná, kdo má tři otce tří děti. To, že spolu všichni vycházíme, však už výjimečné je a také to je solí v očích spoustě lidem. Je to tím, že všichni ti muži jsou výjimeční a toho si nesmírně vážím," uvedla už před časem.

A jak je vidět z jejích příspěvků na sociální síti, pánové si opravdu rozumí. Olga sdílela okamžiky, kdy se režisér a egyptolog pustili do montování dětské sedačky na kolo. Legraci z toho měla hlavně Anička, která jejich činnost přirovnala k Patovi a Matovi.