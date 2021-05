S Dádou Patrasovou na erotické výstavě: Takhle prožívala natáčení, díky kterému se stala sex symbolem

Dagmar Patrasová Super.cz

"Nějaké erotické scény jsme měla ještě v Anděl svádí ďábla a v německém seriálu Můj osud Bohemie, ale tam jsem nebyla v rouše Evině. Stejně jsem měla chuť pořád říkat, aby mi našli radši dublérku. Ale měly jsme ji jen ve Smrti stopařek, když nás měli zavraždit," ujistila nás, že tělo, které v dnes už vlastně filmech pro pamětníky bylo opravdu její.

Moc obnažených scén se herečce točit nechtělo. "Já do toho moc nechtěla. Měla jsem to nějak z rodiny a bylo to pro mě obtížné. Neprovozovala jsem naštěstí nic tak erotického," přiznala Dáda, se kterou jsme si povídali na výstavě Praha dekadentní v pražském Tančícím domě, kde jsou vystavena díla zakázané československé pornografie nebo erotických pomůcek, a do níž můžete také nahlédnout prostřednictvím našeho videa.

Kdyby neměla dvě děti, skoro bychom Dádu podezřívali, že snad erotiku neprovozovala ani v soukromí. "To ale bylo za zavřenými dveřmi u nás doma. A třeba nudistické pláže, to mi nikdy nic neříkalo. Zůstala jsem v tomhle smyslu pořád stejná. Akorát jsem starší," uzavřela. ■