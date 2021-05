Neteř papeže nám ukázala nová prsa: Herečka Ivana Wojtylová (58) je trojnásobnou babičkou a troufla si na „trojky“

Ivana Wojtylová Super.cz

Bizarní bylo, že jsme si na toto téma povídali na klinice plastické chirurgie, kde si Ivana nechala upravit své poprsí. Už jako trojnásobná babička se chtěla cítit ve svém těle lépe. "Ale dcera a vnoučata ani nikdo jiný z mého okolí to ještě neví, bude to pro ně překvapení," svěřila Ivana, která šla rovnou do "trojek".

Před časem hrála Ivana, kterou jsme mohli vídat například v seriálu Specialisté, v divadelním představení Prsa. Vznikl snad nápad v téhle době? "Ne, už jsem o tom přemýšlela daleko dříve, jen nebyl čas, příležitost a ani rozhodnutí," vysvětlovala.

Žertovali jsme, že kdysi prohlásila, že už po ní na jevišti nechtějí, aby se svlékala, tak do toho může s novými prsy opět naskočit. "Je to jakýsi estetický prvek a mám pocit, že se s tím cítím lépe. V té rovině, kdy mám pocit, že mi něco chybí, tak mi toho teď chybí míň," krčila rameny.

Přiznala také, že ačkoli by měla mít klidový režim, už začala pracovat. "Jednu inscenaci jsem už natočila a teď natáčíme v Divadle Pod Palmovkou takovou věc ruského autora o těch dvou agentech, kteří zřejmě vyhodili naše Vrbětice do povětří. Já tam hraju ženu, která ty dva provází celým jejich životem od matky až po soudružku agentku, která s nimi žije," upřesnila. ■