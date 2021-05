7 slavných žen, které si nechaly udělat a následně odstranit silikony: Mrkněte, jaké k tomu měly důvody

Tyto slavné dámy už silikonům neholdují. Foto: Super.cz/Profimedia

Silikony jsou nejen ve světě showbyznysu dnes už běžnou záležitostí. Některé hvězdy o nich mluví otevřeně, jiné je nikdy nepřiznaly. Jsou ale i takové, které si je z toho či onoho důvodu nechaly odstranit. Podívejte se, které slavné dámy to jsou.

Victoria Beckham

Victoria Beckham (47) se netají tím, že kdyby měla dát jednu radu svému mladšímu já, byla by ohledně prsou. „Už je nemám,“ přiznala v roce 2014 v rozhovoru pro Allure. Ne že by jí způsobily nějaké zdravotní problémy, Victorii se zkrátka nelíbilo, jak vypadaly.

Sharon Osbourne

Manželka Ozzyho Osbourna Sharon (68) se v roce 2011 kvůli implantátům začala strachovat o své zdraví. „Jednou jsem se probudila a jedno prso mi tak nějak vyselo,“ svěřila se v pořadu The Talk. Lékař jí sdělil, že jí silikon uniká do těla, a tak si nechala implantáty odstranit. „Aspoň si už nepřipadám, že mám na hrudníku vodní postel,“ okomentovala změnu.

Crystal Hefner

Manželka zesnulého Hugha Hefnera se o svých silikonech rozepsala v příspěvku na Facebooku v roce 2016. Sdělila, že si je nechala odstranit, protože měla pocit, že jí „vypouští jed do těla“. Mezi příznaky jmenovala bolesti zad, kognitivní dysfunkci, slabou imunitu, vracející se záněty a problémy se štítnou žlázou a nadledvinami. Nechala si je vyjmout po osmi letech.

Yolanda Hadid

Maminka Belly a Gigi Hadidových si nechala odstranit silikony během účinkování v show Paničky z Beverly Hills, protože jí silikon unikal do těla. V roce 2019 oznámila, že se vrací ke svému přirozenému já a neholduje už ani výplním nebo prodlužování vlasů.

Pamela Anderson

Hvězda Pobřežní hlídky Pamela Anderson (53) se v roce 1999 nechala slyšet, že se zbavuje svých silikonů. Tvrdila tehdy, že nemá žádné zdravotní problémy, jen se jí už zkrátka nelíbí. Později ale uvedla, že i jí začal trochu unikat silikon.

Stevie Nicks

Slavná rockerka si nechala udělat prsa v roce 1976 a v roce 1994 si silikony nechala odstranit, protože se cítila letargická. Později jí diagnostikovali virus Epsteina–Barrové, ale stejně vyjmutí podstoupila. Lékaři zjistili, že i jí unikal silikon do těla. „Bylo to jako s kokainem, všichni si je kupovali. Tvrdili nám, že je to bezpečné. Jsem živý důkaz toho, že není,“ sdělila časopisu People.

Chrissy Teigen

Modelka Chrissy Teigen (35) se silikony nikdy netajila. Prsa si nechala upravit v počátku kariéry a loni se silikonů zbavila. Proces bedlivě dokumentoval na svých sociálních sítích. Důvodem pro odstranění bylo, že jí už nevyhovoval jejich tvar. ■