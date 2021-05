Marta Jandová dává přednost dceři před vystupováním: Koncerty by mi nechyběly, program na léto mám i tak

Marta Jandová Super.cz

S Martou jsme se potkali na zahájení výstavy Svět pohádek Boženy Němcové, sama jednu z nich, O chytré horákyni, načetla. A lásku ke čtení se snaží vštípit i Marušce, která už je druhačka. "Ke čtení jsem se vrátila asi před půl rokem a chci jít příkladem i dceři, protože to, co děláme my dospělí, tak od nás děti okoukají. I manžel hodně čte a vymysleli jsme takové hodiny se čtením v jejím pokojíčku, od sedmi do osmi večer místo zpráv. Už sama přečetla najednou 42 stránek," pochlubila se šikovnou holčičkou.

Maruška prý bez problémů zvládla i návrat do školy s pravidelným testováním a rouškami. "Vždycky jsem se snažila to doma vysvětlit, že je to prostě tak, a musí se to tak brát. Dokonce se těšila na to, až se bude sama testovat. Protože jsme covid obě prodělaly, musela se mnou párkrát na klasický test z nosohltanu, a i ten zvládla dobře. Když nebudeme říkat dětem, že jim to udělá díru do hlavy, tak to taky berou. A s respirátory je to zase stejné jako s pásy do auta. Prostě to tak je," míní Marta.

S dcerou chce trávit co nejvíc času, takže jí ani nechybělo koncertování a vlastně by jí příliš nevadilo, kdyby si nezazpívala před publikem ani v létě. "To loňské léto bylo z rodinného hlediska úplně úžasné, mohli jsme být celou dobu na chatě a vůbec nic nedělat. Mě vždycky mrzelo, když měl manžel o víkendu volno a já jsem musela někam odjet," svěřila.

"Copak v Čechách, ale hodně jsme koncertovali v Německu na festivalech, a to jsem byla kvůli jednomu vystoupení třeba čtyřicet hodin pryč. Když něco odpadlo, byla jsem docela ráda." upřesnila.

"Po jevišti se mi samozřejmě zasteskne, ale na druhou stranu už jsem za život odzpívala tolik koncertů s Die Happy, že mi to přišlo vhod. Letos nějaké koncerty máme, ale když to nevyjde, tak mám spoustu jiných plánů. Chci objet s Maruškou krásná místa v České republice. Ale když se hrát bude, budu mít radost také. To jeviště mě volá a já ho slyším," uzavřela. ■