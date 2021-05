Jsou si podobní? Mrkněte, jak vypadá německý Vojta Kotek!

Tom Beck a Vojta Kotek Foto: FTV Prima

Kotek ztvárňuje profesora Filipa Koeniga, který je údajně prapravnukem Alberta Einsteina. A coby prudce inteligentní muž se stane poradcem při vyšetřování vražd, jehož parťačkou je navenek drsná vyšetřovatelka Lenka Vrabcová v podání Anny Polívkové.

Seriál Einstein původem pochází z Německa, kde se díky své popularitě dočkal už tří sérií. Jak moc jsou si podobní hlavní představitelé české verze seriálu s originálem?

Už na první pohled je jasné, že obě země obsadily do hlavní role velké fešáky. Německým protějškem Vojty Kotka je herec Tom Beck. Pokud vám jeho tvář přijde povědomá, tak jste ho jistě viděli v seriálu Kobra 11, kde hrál parťáka hlavního hrdiny Semira. Německý herec, který zpívá, profesionálně tančí a umí hrát na několik hudebních nástrojů, šermuje, hraje fotbal, tenis a plynně se domluví anglicky, francouzsky a samozřejmě německy, je pro roli geniálního vědce jako stvořený.

V této rozmanitosti koníčků a uměleckého talentu si jsou hlavní představitelé podobní. A jak jsou na tom jejich parťačky? Postavu vyšetřovatelky v podání Anny Polívkové hraje v Německu Annika Ernst.

Annika začínala svou hereckou kariéru na gymnáziu, kde navštěvovala dramatický seminář. Díky němu se dostala na tři měsíce do New Yorku, kde mohla okusit herecký workshop. Jakmile dokončila hereckou školu, nabídky se jí jen hrnuly, šla z jedné role do druhé a má na svém kontě několik seriálů. Dnes sedmatřicetiletá herečka žije se svým přítelem a dcerou v Berlíně.

Podívejte se do galerie a porovnejte, jak moc si jsou herci ze stejného seriálu typově podobní! ■