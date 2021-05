Tohle si princ Charles za rámeček nedá: Harry ťal do živého, drsně zepsul život v královské rodině

Princ Harry Profimedia.cz

Princ Harry (36) přijal pozvání do podcastu Daxe Sheparda Armchair Expert, kde opět došlo na otázky na jeho život v královské rodině. Vévoda ze Sussexu jej přirovnal k filmu Truman Show a životu zvířete v zoo. Naopak si pochvaloval rozhodnutí přesídlit do Los Angeles.

V podcastu o psychickém zdraví Harry mluvil o bolesti, jíž jako přední člen královské rodiny trpěl. A nechtěl, aby se dotkla i jeho dětí.

„Nemyslím si, že bychom měli na někoho přímo ukazovat nebo někoho obviňovat, ale co se týče rodičovství, tak pokud jsem zažil nějakou formu bolesti nebo utrpení kvůli bolesti, kterou možná prožil můj otec nebo mí rodiče, chci si být jistý, že to prolomím, abych to nepředával dál,“ uvedl. Formu utrpení, o níž mluvil, nazval „genetickou bolestí“.

„Dřív jsem to neviděl, nevěděl jsem o tom, a pak jsem si najednou začal dohromady skládat jednotlivé díly a řekl jsem si: ‚Ok, takže sem chodil do školy, tohle se stalo, tohle vím o jeho životě, také vím, že je to spojeno s jeho rodiči, to znamená, že se ke mně chová stejně, jako se chovali k němu. Takže jak to můžu změnit pro své vlastní děti‘. A tady to je, svou rodinu jsem přestěhoval do USA, nebylo to v plánu, ale občas uděláte rozhodnutí a dáte svou rodinu a své psychické zdraví na první místo,“ řekl princ v podcastu v narážce na výchovu svého otce.

Harry hovořil také o terapiích, které podstoupil, a svěřil, že už jako dvacátník o královský job nestál. „Podívejte se, co to udělalo mojí mamince. Jak jsem se mohl usadit a mít ženu a rodinu, když jsem věděl, že se to děje znovu,“ řekl o životě pod drobnohledem.

Pobyt v LA mu prospívá, cítí se „o něco svobodnější“. „Můžu vzít Archieho na kolo, to bych (v Británii) nikdy neměl šanci udělat.“

Buckingham rozhovor Harryho nijak nekomentoval. ■